Стало известно, как будут учиться украинские дети с 1 сентября

Главное: Министр Сергей Шкарлетт рассказал, как будут учиться дети в наступающем новом году, а также поделился данными о вакцинации от коронавируса среди учителей.

Детали: В начале учебного года в Украине дети пойдут в школу в полноформатном режиме. Как сообщают «Факты» со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета, на данный момент вакцинировано около 35% преподавателей, так что может появиться проблема с работой школ, оказавшихся в различных зонах карантина.

«COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, что в школу мы пойдем в полноформатном режиме», — рассказал министр в эфире одного из телеканалов.

При этом он напомнил, что в Украине школы смогут работать в красной, оранжевой и желтой зонах карантина в случае, если 80% персонала учебных заведений будет вакцинировано, тогда как на данный момент уровень вакцинации не превышает 35%.

«Но область от области отличается слишком критично. Например, Киевская область — это 90%, Житомирская, Львовская область — более 55% вакцинированных. Но эти цифры на 15-ое число каждого месяца. На 15 августа срез мы еще не делали. Но Волынская область менее 10%», — рассказал он.

В тему: По состоянию на начало лета, добровольно вакцинироваться от коронавируса выразили желание не более трети работников образования.