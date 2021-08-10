В Черниговской области зафиксирована вспышка штамма Дельта

Главное: Штамм Дельта фиксируется в Черниговской области. Выявили десять больных.

Детали: В Черниговской области фиксируют штамм коронавируса Дельта. О ситуации поведал глава местной ОГА Вячеслав Чаус.

Чиновник поведал, что зафиксировали десять случаев заразы.

Он сказал: «Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории Киева о выявленных десяти случаях заражения штаммом возбудителя коронавируса Дельта в Черниговской области».

Отмечается, что во время областной комиссии ТЭБ и ЧС был обсужден план действий.

Губернатор рассказал: «Сейчас ситуация под контролем. Это очередное напоминание о том, что расслабляться рано».

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