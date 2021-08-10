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Новости > В Грузии зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

В Грузии зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

Агата Кловская
10.08.21 11:16
129
В Грузии зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

Главное: В Грузии коронавирусом за сутки заболели 5 697 людей. Это рекорд с начала пандемии.

Детали: В Грузии фиксируется рекордный с начала пандемии всплеск коронавируса. О нем сообщает местное министерство здравоохранения.

Информируется, что выявили 5 697 случаев заразы. Предыдущий рекорд от 5 декабря прошлого года составлял 5 450 больных.

При этом за сутки умерли 54 пациента, что также является рекордом.

С начала пандемии умерли 6 182 человека, заболели 455 846 людей, а выздоровели 406 475 человек.

В тему: В Грузии помиловали двух украинских яхтсменов.

Тэги: мир, Грузия, коронавирус, пандемия

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