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Новости > Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании и побоях

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании и побоях

Александр Панько
10.08.21 10:39
223
Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании и побоях

Главное: Американская правозащитница Вирджиния Джуффре подала в суд на британского принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании и побоях.

Детали: Адвокаты правозащитницы из США Вирджинии Джуффре подали в суд Манхэттена иск в отношении сына Елизаветы II принца Эндрю. Как сообщает Reuters, женщина утверждает, что принц избил и изнасиловал ее в лондонском доме британской светской львицы Гислен Максвелл, когда ей было 17 лет.

При этом утверждается, что это произошло после того, как ее продал одиозный финансист Джеффри Эпштейн. По утверждению истицы, он занимался сексуальной эксплуатацией Джуффре с 2000 по 2002 год.

По словам истицы, Эпштейн привез ее в Лондон, чтобы познакомиться с принцем Эндрю, и держал ее в сексуальном рабстве при посредстве Максвелл. В итоге она была вынуждена вступить в половую связь с Эндрю, опасаясь последствий за непослушание «учитывая высокие связи, богатство и власть» указанных лиц.

В заявлении также говорится о еще двух актах принуждения: в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на острове финансиста на Виргинских островах. Оба раза финансист прямо или косвенно угрожал Джуффре, а она боялась смерти или наказания за непослушание. При этом принц Эндрю был осведомлен о ее возрасте.

Отметим, что сам принц отрицает свою причастность к сексуальному насилию над Джуффре. При этом он не отрицает, что дружил с Эпштейном, однако признал, что его поведение было «ненадлежащим».

Справка: Принц Эндрю, герцог Йоркский (полное имя Эндрю Альберт Кристиан Эдвард) — британский принц, вице-адмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает 9-е место в порядке наследования британского престола.

В тему: В октябре 2017 года сразу три женщины обвинили в домогательствах американского актера Стивена Сигала.

В конце того же месяца знаменитый голливудский актер Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает жить как гей. Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет.

После этого обвинения посыпались на него со всех сторон.

Признания звезд в домогательствах по отношению к ним начали появляться после скандала с продюсером Харви Вайнштейном.

В ноябре того же года израильские журналистки Нери Ливне и Ошрат Котлер обвинили в сексуальных домогательствах члена Международного олимпийского комитета (МОК) Алекса Гилади.

В начале 2018 года стало известно, что согласно результатам опроса американской газеты USA Today, 94% женщин, работающих в голливудской киноиндустрии, назвали себя жертвами домогательств.

В октябре того же года гендиректор Google Сундар Пичаи поведал о сексуальных домогательствах в компании. По его словам, за последние два года после обвинений в сексуальных домогательствах из Google уволили 48 сотрудников, тринадцать из которых были из числа «старшего менеджмента».

10 августа 2019 года в американской тюрьме покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей.

В августе 2019 года девять женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго. Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта, начиная с 1980-х годов.

Тэги: суд, иск, Великобритания, мир, сексуальные домогательства, Джеффри Эпштейн, принц Эндрю

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