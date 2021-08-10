В Белой Церкви люди отравились в кафе

Главное: В Белой Церкви отравились люди. Пострадали семь человек.

Детали: В Белой Церкви (Киевская область) произошло ЧП. О нем сообщили в ГСЧС.

Как стало известно, в местном кафе, поев, отравились семь человек. Их госпитализировали – у них зафиксировали сальмонеллезу.

Сообщается, что в заведении были не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд. Также тут обнаружили продукцию с истекшим сроком реализации. Кроме этого к работе допускали персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования.

Информируется: «Проведен отбор образцов для бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Персонал заведения обследовали на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций».

Отмечается, что работа заведения временно приостановлена до устранения выявленных нарушений.

От работы отстранили пять человек, которые работали без прохождения медицинского осмотра.

Было изъято из обращения и передано на утилизацию непригодную к потреблению продукцию.

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