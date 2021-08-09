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Новости > В Сети появились подробности сексуального скандала с участием актера из «В бой идут одни старики»

В Сети появились подробности сексуального скандала с участием актера из «В бой идут одни старики»

Александр Панько
09.08.21 21:36
465
В Сети появились подробности сексуального скандала с участием актера из «В бой идут одни старики»

Главное: Народного артиста Украины, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, Владимира Талашко обвинили в харассменте. Широкому зрителю он наиболее известен по роли Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики».

Детали: Министерство культуры и информационной политики проведет служебное расследование из-за обвинений одного из преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого в недопустимом поведении в отношении бывших студенток. На своей официальной странице в Facebook, Минкульт призвал руководство учебного заведения «способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов».

Скриншот сообщения Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook

Как рассказал сценарист Богдан Панкрухин на своей странице в Facebook, речь идет о народном артисте Украины, 75-летнем Владимире Талашко. По его словам, артист сексуально домогался студенток на протяжении 20 лет по одной и той же схеме. Он якобы приглашал девушек порепетировать к себе домой, предлагал выпить, а затем «фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму».

«В подготовке материала мне написали две девушки, которые в свое время столкнулись с этим недочеловеком и были травмированы его действиями. Скажу сразу, героини этих историй нашли в себе силы вырваться в последний момент и не дать возможность Талашко перейти границу, но становится страшно от той мысли, таких историй сотни и кому повезло меньше», — написал он, опубликовав в подтверждение их истории.

Справка: Владимир Талашко — советский и украинский актер, народный артист Украины, организатор Фонда Леонида Быкова и фестиваля «Старые фильмы о главном».

Широкой публике наиболее известен по фильму «В бой идут одни „старики“», где он сыграл старшего лейтенанта Сергея Скворцова. Режиссер Леонид Быков обратил на него внимание, просматривая рабочий материал к картине «Как закалялась сталь».

В тему: В октябре 2017 года сразу три женщины обвинили в домогательствах американского актера Стивена Сигала.

В конце того же месяца знаменитый голливудский актер Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает жить как гей. Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет.

После этого обвинения посыпались на него со всех сторон.

Признания звезд в домогательствах по отношению к ним начали появляться после скандала с продюсером Харви Вайнштейном.

В ноябре того же года израильские журналистки Нери Ливне и Ошрат Котлер обвинили в сексуальных домогательствах члена Международного олимпийского комитета (МОК) Алекса Гилади.

В начале 2018 года стало известно, что согласно результатам опроса американской газеты USA Today, 94% женщин, работающих в голливудской киноиндустрии, назвали себя жертвами домогательств.

В октябре того же года гендиректор Google Сундар Пичаи поведал о сексуальных домогательствах в компании. По его словам, за последние два года после обвинений в сексуальных домогательствах из Google уволили 48 сотрудников, тринадцать из которых были из числа «старшего менеджмента».

10 августа 2019 года в американской тюрьме покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей.

В августе 2019 года девять женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго. Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта, начиная с 1980-х годов.

Тэги: культура, криминал, соцсети, новости Украины, сексуальные домогательства, Владимир Талашко

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