В Луцке тысячи верующие УПЦ прошли крестным ходом со святынями

Главное: В Луцке 8 августа тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли традиционным крестным ходом от кафедрального собора Всех святых Земли Волынской до Свято-Покровского храма.

Священнослужители и верующие прошли по центральным улицам города, перенеся святыни луцкого кафедрального собора Всех святых Земли Волынской – копию чудотворной иконы Божией Матери «Пантанасса», ковчег с частицами честных мощей святых угодников Божиих, икону Покрова Пресвятой Богородицы и икону Всех святых Земли Волынской – в Свято-Покровский храм.

В октябре в День всех святых земли Волынской верующие крестным ходом перенесут эти святыни обратно в кафедральный собор.