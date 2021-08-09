«Очень скоро»: Лукашенко сделал громкое заявление об уходе

Главное: Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» покинет пост президента Беларуси. При этом он призвал не гадать, когда это случится.

Детали: Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своем скором уходе с поста главы государства. Как сообщает Lenta.ru, в ходе встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества 9 августа он призвал не гадать, когда именно он покинет свой пост.

«Очень скоро», — заверил он, отказавшись называть имя своего возможного преемника, отметив, что решение останется за гражданами страны.

«Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — заключил Лукашенко, подчеркнув, что о конкретных сроках «гадать не надо».

В тему: Ранее в ходе встречи Лукашенко рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому. Также он оценил ситуацию с Украиной.