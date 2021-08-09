Во Львове суд арестовал квартиру сотрудницы Музея книги, из которого пропали экспонаты на 6 млн гривен

Главное: Во Львове суд наложил арест на квартиру, которая принадлежит бывшей заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б. Возницкого. Ее подозревают в том, что она допустила нарушение должностных обязанностей, что привело к потере музейных предметов на 5,82 млн грн.

Детали: Следственный судья Лычаковского районного суда Львова наложил арест на квартиру, которая принадлежит экс-заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГИ им. Возницкого. Как сообщают «Наши гроши. Львов», женщину подозревают в том, что она допустила нарушения при исполнении должностных обязанностей, что привело к потере музейных предметов.

Из постановления суда следует, что речь идет о потерянных книгах, из-за чего Львовской национальной галерее искусств Возницкого нанесен ущерб на 5,82 млн грн.

О подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением тогдашний заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги сообщили 29 июля этого года.

Известно также, что в рамках досудебного расследования представитель музея подал гражданский иск к подозреваемой на более 5,8 млн грн. Арест на квартиру наложили в рамках именно этого иска «с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершения уголовного преступления».

Информация об избрании меры пресечения подозреваемой в Едином государственном реестре судебных решений пока отсутствует.

В тему: 5 января 2017 года стало известно, что из Львовской галереи искусств исчезли 95 уникальных изданий. По оценке экспертов стоимость манускриптов на «черном рынке» может достичь десятков миллионов долларов.

В мае того же года из Львовской национальной галереи искусств пропали 223 старинные книги. Книги пропали из подразделения галереи Музея искусства древней украинской книги.

Осенью директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк и предоставил детальный перечень всех произведений искусства, которых не досчитались музейщики. В нем оказалось 621 музейный экспонат, включая скульптуры, старинные книги, картины, ценные монеты и даже мебель.