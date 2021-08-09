Лукашенко рассказал, что думает о Зеленском

Главное: Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому. Также он оценил ситуацию с Украиной.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со СМИ. Он ответил и на вопросы об Украине.

В частности, лидер страны вспомнил о Владимире Зеленском.

Политик сказал: «Я всегда информировал президента России Владимира Путин, что Владимир Зеленский – неплохой человек, он не бандеровец. Даже если он будет говорить как бандеровец, он не бандеровец. Знаете, иногда политикам приходится делать то, чего не хочется».

Александр Лукашенко отметил: «Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше. Я готов на все. Это детали: звонок, не звонок. Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что для этого время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы покритиковали меня и об меня ноги вытерли в Украине: что он тут лезет и так далее. Позвоню я ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, он не ответит, знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал, поэтому я ему никак не позвоню прям сегодня».

Глава государства считает: «Белорусско-украинские политические отношения, чего пока не скажешь об экономических, находятся в самой низкой точке. Причины вы знаете. Я говорил, что наверху мы тут шумим, такие наши отношения. Но мы ведем диалог».

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