Неизвестные отправили Папе Римскому по почте три патрона

Главное: Работники итальянской почты обнаружили в сортировочном центре близ Милана конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску.

Детали: Сотрудники почты в Италии нашли конверт в адрес Папы Римского. Как сообщает Corriere Della Sera, внутри находились три патрона типа Флобера калибром 9 миллиметров.

Помимо этого, в конверте также было письмо с угрозами и информацией о финансовых операциях в Ватикане. Отмечается, что письмо написали от руки трудночитаемым почерком.

Об этом в полицию сообщил руководитель сортировочного центра, который расположен в Пескьера-Борромео.

Конверт изъяли сотрудники правоохранительных органов. На данный момент по факту инцидента возбудили расследование, которое возглавляет дежурный прокурор Милана.

По данным СМИ, конверт прибыл из Франции.

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