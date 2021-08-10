Профессор из Великобритании рассказал, что будет с коронавирусом в будущем

Главное: Британский профессор рассказал, что будет с коронавирусом в будущем. Он говорит, что зараза не исчезнет.

Детали: Профессор Нориджской медицинской школы университета Восточной Англии Пол Хантер рассказал, что будет с коронавирусом в будущем. Появился его неутешительный прогноз.

Британец говорит, что зараза станет принципиально иным заболеванием.

Он отметил: «Коронавирус никуда не денется, и, как другие вирусы, будет, вероятно, неоднократно проявляться примерно раз в пять лет».

Специалист считает: «Вакцины осложнят распространение заразы, хотя со временем они станут меньше защищать, но позволят избегать заболевшим госпитализации и смерти».

В прогнозе сказано: «Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Как и другие коронавирусы, COVID-19 станет лишь еще одной причиной простуды».

По его словам, «другие коронавирусы носят сезонный характер и достигают пика зимой, а новые штаммы SARS-CoV-2 чреваты проблемами».

Впрочем, подчеркивается, что «есть основания полагать, что штамм «дельта» может стать конечной точкой вируса».

Ученый сказал: «Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. После скачка он стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется».

Специалист информирует: «Штамм «дельта» является наиболее сильным, выразив сомнения в вероятности аналогичного всплеска других вариантов. Как мы видим на примере других коронавирусов, возникают дальнейшие мутации, благодаря которым вирус обходит имеющийся иммунитет, однако сама по себе одна беглая мутация еще не перечеркивает наработанной защиты от иммунитета и вакцин».

Также резюмируется: «Худшая часть пандемии осталась позади, однако в данном случае важно успешное проведение вторичной вакцинации. Если все пойдет хорошо, новые длительные ограничения едва ли потребуются».

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