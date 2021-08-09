Украинцам рассказали о связи госпитализации и вакцинации

Главное: Украинцам рассказали о пользе вакцинации от коронавируса. В Минздраве говорят, что она снижает риск госпитализации в пятнадцать раз.

Детали: Украинцев призывают вакцинироваться от коронавируса. В министерстве здравоохранения привели свои доводы.

В ведомстве отметили, что прививка в пятнадцать раз снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни.

Информируется следующее: «По предварительным данным анализа случаев заражений за последние три месяца, только 0,7% людей, у которых диагностировали заразу, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. При этом лишь 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы».

На начало месяца в Украине полностью вакцинировали 5,6% населения.

Уточняется, что среди больных – всего 0,7% вакцинированных .

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