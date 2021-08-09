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Новости > Россия начала полномасштабные учения у украинских границ

Россия начала полномасштабные учения у украинских границ

Александр Панько
09.08.21 11:33
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Россия начала полномасштабные учения у украинских границ

Главное: В России объявили о начале масштабных учений на полигонах южных регионов, в том числе в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Детали: 9 августа специалисты всех родов войск Южного военного округа начали этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии. Как сообщает «Интерфакс-Украина», они продлятся до 15 сентября.

Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, в захваченном Россией Крыму, на российских военных базах в Армении, в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

В рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи представители всех родов войск.

Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая кораблями ЧФ и Каспийской флотилии.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и тому подобное.

Уточняется, что для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

В тему: С 17 по 30 июля 2021 г в Украине прошли Многонациональные военные учения «Три меча-2021» с участием более 200 боевых машин и более 1,2 тысяч военнослужащих из Украины, Польши, Литвы и США.

Тэги: Крым, Россия, мир, война, учения, Южная Осетия, Абхазия, оккупация

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