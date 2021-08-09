В Харькове мужчина угрожал взорвать дом, но до прибытия полиции уснул

Главное: В Харькове правоохранители эвакуировали жителей подъезда девятиэтажки после того, как один из них стал угрожать взрывом. На момент прибытия полиции он уснул.

Детали: Днем 8 августа жители девятиэтажного дома в Слободском районе Харькова сообщили о том, что один из соседей угрожает подорвать подъезд дома. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, патрульные оперативно эвакуировали жильцов дома.

В ходе следственных действий в квартире «подрывника» какие-либо взрывоопасные предметы или вещества обнаружены не были. При этом самого мужчину нашли спящим.

Правоохранители вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Медики доставили 46-летнего мужчину в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу № 3.

В тему: 4 августа к зданию Кабинета министров Украины подошел мужчина с гранатой, который заявлял, что взорвет ее. Он оказался ветераном АТО. Его задержали.

8 августа в Кривом Роге бывший участник АТО пострадал от взрыва гранаты. Осколочные ранения получили также трое полицейских.