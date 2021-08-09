Стало известно, о чем Зеленский хочет поговорить с Байденом

Главное: Стали известны подробности будущей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Собираются обсудить три блока вопросов.

Детали: Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят три блока вопросов. Об этом поведал министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба.

Напомним, что встреча планируется на 30 августа.

В эфире «Украина 24» дипломат сообщил, летал в США с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Он сказал: «Во время этого визита мы проговаривали содержательные, кстати, результаты, с которыми два президента выйдут после встречи. Потому что любой результат нужно готовить. Будет три блока вопросов».

Уточняется следующее: «Первый – это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень».

Также отмечается: «Второй – безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться».

Наконец, он сообщил: «Третий блок – экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны».

Министр информировал: «Будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю».

В тему: Стали известны некоторые подробности будущего визита Зеленского к Байдену.