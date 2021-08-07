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Новости > В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента

В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента

Александра Кудрявцева
07.08.21 15:30
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В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента
Главное: По результатам вступительных экзаменов 38 абитуриентов зачислены на дневное отделение Киевской духовной академии (магистратура) и 55 — в Киевскую духовную семинарию.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, итоги вступительной кампании в Киевских духовных школах и объявлены на заседании Ученого совета 7 августа.
 
На заочное отделение Киевской духовной академии (магистратура) поступили 64 абитуриентов, а семинарии — 67.
 
Как сообщалось ранее, в этом году вступительные экзамены в Киевские духовные школы сдавали 253 абитуриента, из них 115 — на дневное отделение и 138 — на заочное
 
Во время экзаменов абитуриенты показали свои знания Священного Писания, богословия, церковной истории, иностранных языков, церковнославянского языка и церковных молитв, а также писали сочинение.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре презентовали книгу об историческом пути Украинской Православной Церкви.
 

Тэги: УПЦ, КДАиС

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