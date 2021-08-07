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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым

Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым

Александра Кудрявцева
07.08.21 15:10
186
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым
Главное: Благочестие — это жертвенная любовь к Богу и жертвенная любовь к ближнему. Пока есть эта жертвенная любовь, пока есть благочестивые люди рядом, до тех пор Бог сохранит нас от самоуничтожения.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
Предстоятель УПЦ опроверг мнение, что благочестивыми могут быть только монахи и священники, посвятившие свою жизнь Богу. Блаженнейший рассказал об одной благочестивой женщине с Урала — Параскеве Середкиной, которая в советские богоборческие времена постоянно приезжала на богомолье в монастырь.
 
По словам Митрополит Онуфрия, эта женщина была очень смиренной, хотя и терпела много скорбей в жизни.
 
 
«Она жила со своей больной от рождения сестрой и всю жизнь за ней ухаживала. Другая ее сестра была психически неуравновешенной и часто оскорбляла Параскеву, а иногда и била. Но Параскева все смиренно переносила. А на заводе, где она работала, имела среди людей авторитет глубоко нравственного человека. В конце жизни она смертельно заболела онкологией, но никому не жаловалась на болезнь, смиренно терпела и употребляла до смерти только просфору и воду.
 
Я встретил её в этот период. Она не жаловалась, что сильно болеет, всегда была жизнерадостным, скромным, смиренным человеком. Под конец жизни она говорила такие слова: „Господи, как легко жить скорбями и как трудно жить без скорбей“. Скорби ей приносили радость и счастье жизни», — заметил архипастырь.
 
Блаженнейший вспомнил удивительный случай из жизни Параскевы Середкиной.
 
«Одна молодая женщина, которая работала с Параскевой на заводе, шла с ночной смены в полночь домой. И вот за ней стали бежать два юнца. Они догнали ее, вынули ножи и стали требовать отдать им сумку, иначе убьют. Она отдала им сумку и начала молиться. Но будучи неверующей, она не знала молитв и сказала следующее: „Боже Середкиных, помоги мне!“. Вдруг ребята остановились, и она побежала домой. Вот как влияют благочестивые люди в миру на тех людей, которые живут рядом с ними», — сказал владыка.
 
Предстоятель УПЦ подчеркнул, что и сегодня в миру есть много благочестивых людей, которые являются примером для других людей.
 
«Настоящий благочестивый человек никогда не показывает свое благочестие, он прячет его. Это его внутреннее сокровище, драгоценность, которую он не выставляет напоказ, не хочет, чтобы его хвалили за это, хлопали в ладоши. Если бы не было благочестивых людей, мы бы своей злобой друг друга задушили. Благочестие — это есть жертвенная любовь к Богу и жертвенная любовь к ближнему. Пока есть жертвенная любовь, пока есть благочестивые люди рядом с нами, до тех пор Бог будет беречь нас от самоуничтожения. Будем благочестивы, будем любить Бога, ближнего своего, прощать друг друга! Это есть суть благочестия. И будем жить в мире, и Бог сохранит нас и весь мир», — подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о великом даре Бога человеку.

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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