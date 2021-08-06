В Феодосии пьяный мужик с балкона открыл стрельбу по прохожим

Главное: В оккупированной Феодосии мужчина с балкона третьего этажа открыл стрельбу из пневматической винтовки по прохожим. Оказалось, что он был пьян.

Детали: В оккупированной Феодосии произошла стрельба. Мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки по прохожим с балкона третьего этажа.

В результате его действий никто не пострадал.

Оказалось, что 67-летний мужчина был пьян. Его задержали, а оружие изъяли.

В тему: В сентябре минувшего года в Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям.