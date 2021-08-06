Коронавирус в Украине: 1 081 больных и 16 погибших

Главное: В Украине коронавирусом заболел 1 081 человек. Умерли 16 людей.

Детали: В Украине коронавирус не снижает обороты. Данные на пятницу, 6 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили 1 081 случай заразы. Госпитализировали 516 человек, а выздоровели 478 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 19 929, методом ИФА – 7 546, экспресс-тестами – 15 122.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (164), а также Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Умерли еще 16 людей. За все время скончались 53 065 человек.

С начала пандемии заболели 2 257 478 людей, а выздоровели 2 189 293 больных.

В тему: В Украине от коронавируса начали вакцинировать детей.