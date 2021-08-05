Митрополит Онуфрий рассказал, почему важно обращаться к Богородице в трудные минуты

Предстоятель УПЦ напомнил историю почитаемой иконы Божией Матери «Почаевская» и отметил, что Богородица подарила много чудотворных икон — «как знамение благодати и Своей милости».
Как подчеркнул архипастырь, Матерь Божия молится за всех людей перед Престолом Божьим, помогая преодолевать сложности и трудности земной жизни.
Именно поэтому, по словам Его Блаженства, нужно помнить, что когда одолели страсти или постигла беда, нельзя отчаиваться, а следует обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице.
«Каждый человек в определенный период своей жизни переживает, когда его окружают страсти своими темными духами, когда он не знает, где найти себе совет и помощь. Нужно помнить: когда трудно, когда окружает беда со всех сторон, когда не видим никакого просвета, надо обратиться с молитвой к Пресвятой Деве Марии, Матери Божией, и Она обязательно поможет», — дал напутствие Блаженнейший.
В завершение Митрополит Онуфрий призвал проводить свою жизнь в любви даже тогда, когда ненавидят, прощать, даже если нам не прощают, и терпеть, даже если нас не хотят терпеть.
«Когда будем так себя вести, то будем благословлены в этой земной жизни и молитвами Пресвятой Богородицы в будущем веке сподобимся стать причастниками вечного блаженства во Христе Иисусе Господе нашем», — подытожил Предстоятель.
В тему: В Почаеве тысячи верующих УПЦотмечают праздник чудотворной иконы Богородицы.
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