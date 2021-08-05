В Минздраве рассказали, чем дельта-коронавирус отличается от гамма-коронавируса

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, что бразильский «Гамма» ничем не будет отличаться от индийского штамма «Дельта». И в Украине его пока не обнаружили.

Детали: В Министерстве здравоохранения не подтверждают информацию о единичных случаях бразильского штамма коронавируса «Гамма». В Украине его пока не обнаружили. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Украинскому радио».

В то же время, он отмечает, что бразильский «Гамма» ничем не будет отличаться от индийского штамма «Дельта».



«В Украине его пока не обнаружено. Штамм „Гамма“ практически ничем не будет отличаться от „Дельта“. Отличается несколькими мутациями. Они не существенные и не будут приводить к каким — то новым его характеристикам», — сказал Кузин.

В тему: На сегодняшний день в Украине насчитывается 147 официально подтвержденных случаев заболевания дельта-коронавирусом. Наибольший процент новых случаев штамма «Дельта» дают Волынская, Одесская, Тернопольская область, Черновцы и Киев.