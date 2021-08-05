В Украине от коронавируса начали вакцинировать детей

Главное: В Украине начали вакцинировать детей от коронавирусной болезни. Первые прививки получили дети возрастом 13-16 лет.

Детали: В Черновецкой области пять подростков от 13 до 16 лет получили прививки. Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

Родители решили вакцинировать детей, так как планируется выезд детей за границу на учебу. Также по медицинским показателям, вакцинироваться стоит, когда у ребенка есть тяжелые хронические заболевания, которые могут усложнить течение коронавируса.

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