Под Киевом ожидаются массовые баталии

7 и 8 августа в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет конно-исторический фестиваль «Былины Древнего Киева». Гостей ждет насыщенная программа с представлениями по мотивам древних былин, конно-трюковые шоу, выступления по древним боевым искусствам, массовые конные атаки, колоритные средневековые забавы, мастер-классы, блюда, приготовленные на кострах, катание на лошадях и много интересного из жизни Киевской Руси.

7 и 8 августа Княжество Киевская Русь приглашает совершить незабываемое путешествие во времени в эпоху Средневековья и провести выходные по-настоящему интересно и познавательно.

На протяжении двух фестивальных дней гостей Древнего Киева ждет зрелищная театрализованная программа на историческую тематику с участием большого количества богатырей и уникальных породистых лошадей.

7 и 8 августа программа начнется около 13:30 с торжественного открытия с участием исторических персонажей, парада княжеских флагов и впечатляющего выезда конной дружины.

Затем на большом ристалище Древнего Киева перед гостями оживут древнеславянские былины, в яркой форме повествующие о жизни наших предков. В зрелищных постановках посетители фестиваля увидят множество сюжетов из истории Киевской Руси, углубят свои знания о дохристианской эпохе нашей земли, узнают легендарных исторических личностей, сыгравших судьбоносные роли в развитии нашей страны. Среди них основатели Киева Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь, святой Андрей Первозванный, князья Аскольд, Вещий Олег, Игорь, Святослав, Мстислав, Владимир, княгиня Ольга и многие другие.

Также гости увидят реконструкции элементов средневековых конных сражений с использованием средневекового оружия. Опытные актеры-каскадеры поразят зрителей зрелищными трюками верхом на лошадях и владением средневековым оружием: луком, мечами, копьями. Также гости увидят конные кавалькады, огненные эффекты, кавалерийские сходы и грациозные конные разъездки.

На фестивале зрители приобщатся к обрядам наших предков и познакомятся с культурой постоянных спутников Киевской Руси – кочевых народов.

В представлениях примет участие несколько десятков лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из них в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в Украину в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к этим прекрасным животным, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать на них верхом или в экипаже.

В субботу, 7 августа, с 20:00 на Детинце Древнего Киева гостей ждет феерическая ночная программа с огненными спецэффектами и стрельбой горящими ядрами из требушета – единственного действующего в Украине огромного осадного орудия.

Гости почувствуют себя не просто зрителями, но смогут окунуться в жизнь средневекового города. Взрослых и детей пригласят принять участие в древних забавах, хороводах, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах. Также можно будет пострелять из лука, отчеканить монетку «на счастье», облачиться в костюмы времен Киевской Руси, посетить музеи и экспозиции на территории. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно приобщиться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». В средневековых лавках можно выбрать на память оригинальные сувениры ручной работы.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14, (050) 385-20-35. И уже на первом занятии можно управлять лошадью и метко стрелять из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30. Окончание программы: в субботу, 7 августа, в 21:00; в воскресенье, 8 августа – в 19:00.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого - 250 грн., (скидки при предварительной покупке билетов на сайте «Парка Киевская Русь»), для пенсионеров и студентов - 150 грн., для школьников - 100 грн., дошкольникам - бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Подробная информация: www.parkkyivrus.com