Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В прокуратуре назвали мотив захватчика Кабмина

В прокуратуре назвали мотив захватчика Кабмина

Александр Панько
04.08.21 20:34
424
В прокуратуре назвали мотив захватчика Кабмина

Главное: Мужчина, который пришел в Кабмин с гранатой, был недоволен работой правительства и финансовым обеспечением ветеранов. Об этом заявили в прокуратуре.

Детали: Ветеран Владимир Прохнич ворвался в здание Кабмина из-за недовольства работой правительства. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Точные мотивы и цели мужчины все еще выясняют, однако в общих чертах Прохнич захватил Кабмин, так как был недоволен его работой, а также ненадлежащим, на его взгляд, финансовым обеспечением бывших военных.

Сейчас его уже доставили в Печерское управление полиции, там с ним работают правоохранители.

В тему: Утром среды, 4 августа, в Киеве произошло громкое ЧП. В здание Кабинета министров ворвался мужчина с гранатой, который заявлял, что взорвет ее.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Киев, общество, прокуратура, граната, Кабмин, захватчик

Комментарии

Статьи

02.08.21 09:24

Хутор в центре Европы: апофеоз десубъектизации Украины

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Кто убил Виталия Шишова: все версии
04.08.21 20:06

Кто убил Виталия Шишова: все версии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.08.21 21:41

На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
04.08.21 20:06

Во Львовской области обнаружили уникальный артефакт
04.08.21 18:59

Главные новости за 4 августа 2021 года
04.08.21 18:29

Под Киевом ожидаются массовые баталии
04.08.21 17:10

Митрополит УПЦ рассказал, почему семью называют малой церковью
04.08.21 16:47

Кабмин уволил замминистра МВД Геращенко
04.08.21 16:21

В Киеве отморозок с ножом ограбил детей
04.08.21 15:31

Еще одна «бронза». Копилка сборной Украины на Олимпиаде стремительно наполняется
04.08.21 15:20

Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви
04.08.21 15:13

В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
04.08.21 18:59

Главные новости за 4 августа 2021 года
04.08.21 16:47

Кабмин уволил замминистра МВД Геращенко
04.08.21 15:31

Еще одна «бронза». Копилка сборной Украины на Олимпиаде стремительно наполняется
04.08.21 15:13

В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
04.08.21 14:44

«Слуга народа» принес Украине первое «золото» Олимпиады-2020
04.08.21 14:10

Украина взяла второе «серебро» на Олимпиаде-2020
04.08.21 11:03

Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался
04.08.21 10:38

В Минздраве рассказали, нужно ли делать тест на антитела после вакцинации
04.08.21 09:37

В Минобразования рассказали, будет ли дистанционка в учебных заведениях
04.08.21 09:10

В Минздраве детально объяснили, где и как получить международный сертификат о вакцинации
02.08.21 14:50

В столице задержали патрульного Александра Гавронского, - СМИ
30.07.21 16:59

В Турции словили на горячем одного из поджигателей лесов
30.07.21 16:40

Одиозный судья Чаус нашелся в одних трусах в глухом селе на Виннитчине
31.07.21 00:01

Лукашенко заявил, что готов позвать на помощь российские войска
31.07.21 01:07

Вышла бета-версия Windows 11
31.07.21 11:21

Студент из Африки нашел самый альтернативный источник электроэнергии
02.08.21 21:36

На Черкащине жена предложила мужу переплыть через реку. Ее тело ищут до сих пор
29.07.21 11:01

Жан-Клод Ван Дамм случайно помог грабителям в центре Парижа
31.07.21 13:02

Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли
30.07.21 15:56

На секретном химзаводе в Ростовской области произошел мощный взрыв
Фото и Видео
На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед
Во Львовской области обнаружили уникальный артефакт
Во Львовской области обнаружили уникальный артефакт
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
В Киеве вспыхнул крупный пожар. Горят склады
Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире
На Львовщине наказали учительницу, которая грозилась отрезать пальцы ученику
На Львовщине наказали учительницу, которая грозилась отрезать пальцы ученику
Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался
Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался
В США стрельба у Пентагона. Здание заблокировано
В США стрельба у Пентагона. Здание заблокировано
Названы основные версии гибели белорусского активиста Шишова
Названы основные версии гибели белорусского активиста Шишова
Главную телебашню России атаковали молнии
Главную телебашню России атаковали молнии
В Харькове на ходу загорелся трамвай с пассажирами
В Харькове на ходу загорелся трамвай с пассажирами
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.