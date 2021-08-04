В прокуратуре назвали мотив захватчика Кабмина

Главное: Мужчина, который пришел в Кабмин с гранатой, был недоволен работой правительства и финансовым обеспечением ветеранов. Об этом заявили в прокуратуре.

Детали: Ветеран Владимир Прохнич ворвался в здание Кабмина из-за недовольства работой правительства. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Точные мотивы и цели мужчины все еще выясняют, однако в общих чертах Прохнич захватил Кабмин, так как был недоволен его работой, а также ненадлежащим, на его взгляд, финансовым обеспечением бывших военных.

Сейчас его уже доставили в Печерское управление полиции, там с ним работают правоохранители.

В тему: Утром среды, 4 августа, в Киеве произошло громкое ЧП. В здание Кабинета министров ворвался мужчина с гранатой, который заявлял, что взорвет ее.