WhatsApp запустил весьма полезную функцию для своих пользователей

Главное: Новая функция появилась в WhatsApp. Теперь можно отправлять исчезающие фото и видео.
Детали: Мессенджер WhatsApp запустил полезную функцию для своих пользователей. Об этом сообщили в компании.
Там отметили, что у людей появилась возможность отправки исчезающих фотографий и видео.
С этой целью внедрена функция «Посмотреть один раз». В таком случае получатель увидит их только один раз, после чего они автоматически удаляются.
При этом информируется: «Новая функция не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателям с помощью скринрекордера. Опция станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера».
В тему: Занятная функция появилась в WhatsApp.