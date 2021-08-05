WhatsApp запустил весьма полезную функцию для своих пользователей

Главное: Новая функция появилась в WhatsApp. Теперь можно отправлять исчезающие фото и видео.

Детали: Мессенджер WhatsApp запустил полезную функцию для своих пользователей. Об этом сообщили в компании.

Там отметили, что у людей появилась возможность отправки исчезающих фотографий и видео.

С этой целью внедрена функция «Посмотреть один раз». В таком случае получатель увидит их только один раз, после чего они автоматически удаляются.

При этом информируется: «Новая функция не гарантирует, что фото или видео не будут записаны получателям с помощью скринрекордера. Опция станет доступна для смартфонов в ближайшем обновлении мессенджера».

В тему: Занятная функция появилась в WhatsApp.