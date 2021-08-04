Названа пугающая цифра заболеваемости коронавирусом в мире

Главное: В последнее время темпы заболеваемости коронавирусом в мире ускорились. На сегодняшний день насчитывается более 14 миллионов активных случаев.

Детали: Число случаев коронавируса в мире по состоянию на среду, 4 августа, превысило 200 миллионов, свидетельствуют данные Worldometer.

Отметим, рост заболеваемости наблюдается в последнее время и в Украине. Так, за минувшие сутки выявили почти тысячу новых случаев COVID, 43 человека умерли.

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