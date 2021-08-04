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Новости > Лига чемпионов: «Шахтер» одержал натужную выездную победу над «Генком»

Лига чемпионов: «Шахтер» одержал натужную выездную победу над «Генком»

Абелардо
03.08.21 23:09
249
Лига чемпионов: «Шахтер» одержал натужную выездную победу над «Генком»

Главное: Сегодня состоялись первые поединки третьего квалифайраунда Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Генк» со счетом 2:1.

Детали: Донецкий «Шахтер» одержал тяжелую победу в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Роберто Де Дзерби на выезде обыграли бельгийский «Генк» со счетом 2:1.

Бельгийцы довольно активно начали встречу, создали несколько опасных моментов у ворот Трубина и под занавес первой половины встречи Онуачу вывел свою команду вперед. Он же во втором тайме мог удваивать преимущество своей команды, но свою команду спас Трубин.

А уже спустя несколько минут Педриньо заработал пенальти, который не без доли везения реализовал Тете. После этого игра немного выровнялась, а Де Дзерби, тем временем, сделал три замены, которые сработали на все сто. За десять минут до финального свистка Марлос великолепно перевел мяч на левый фланг, ворвавшийся Исмаили прострелил вдоль ворот, а Патрик в касание переправил круглого в ворота.

До финального свистка счет на табло не изменился — тяжелая победа «Шахтера» 2:1. Ответная встреча пройдет через неделю в Киеве.

В тему: Донецкий «Шахтер», если пройдет бельгийский «Генк», встретится на стадии четвертого раунда квалификации с победителем пары «Монако» (Франция) — «Спарта» (Чехия).

Тэги: ФК Шахтер, футбол, общество, Лига чемпионов, спорт, Генк, ФК Генк

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