В Apple сделали резонансное заявление

Главное: В Apple готовятся к настоящей революции. В компании заявили, что все компьютеры Mac переведут на собственные ARM-процессоры.

Детали: В компании Apple ожидаются большие изменения. Об этом пишет издание Appleinsider.

Сообщается, что компания переведет всю линейку компьютеров Mac на собственные ARM-процессоры.

Ожидается, что это произойдет до конца 2022-го года.

Информируется следующее: «Последним компьютером, который будет переведен на Apple Silicon, станет рабочая станция Mac Pro. Высокопроизводительный «комп» получит неанонсированные 20- и 40-ядерные ARM-чипы».

Также отмечается, что до конца этого года компания покажет процессор M1X: его чип отличаться от оригинального M1 более высокой производительностью, а чипсет получит и расширенный объем оперативной памяти.

Резюмируется, что в следующем году вместе с полным переходом компьютеров Apple на собственные процессоры, Apple может вернуть поддержку магнитного коннектора MagSafe.

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