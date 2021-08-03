Украина завоевала еще одну медаль на Олимпиаде в Токио

Главное: На Олимпиаде в Токио сборная Украины завоевала очередную награду. В соревнованиях по вольной борьбе до 68 кг украинка Алла Черкасова добыла для нашей страны «бронзу».

Детали: Украинка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в вольной борьбе в весовой категории до 68 кг.

В борьбе за бронзу украинская спортсменка победила олимпийскую чемпионку Рио-2016, японку Сару Дошо. Это уже шестая бронзовая медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. Также на счету наших спортсменов одно серебро.

Накануне на пути к медалям 32-летняя Черкасова не оставила шансов польке Агнешке Вещек (11:0) в 1/8 финала, а в четвертьфинале в доминирующем стиле одолела немку Анну Шелл (6:0).

В полуфинале украинка проиграла действующей чемпионке мира Тамире Сток Менса из США (4:10).

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