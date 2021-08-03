В Украине «гендерно» переименовали известный праздник

Главное: День защитника Украины решили переименовать. Его продолжат отмечать 14 октября.

Детали: День защитника Украины был переименован. Закон подписал президент Владимир Зеленский.

Его продолжат отмечать 14 октября, но уже под другим названием – как День защитников и защитниц Украины.

В офисе президента Украины объяснили, что такое изменение «будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов».

Там отметили, что «многие женщины наравне с мужчинами принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины».

В тему: В Украине изменили дату известного праздника.