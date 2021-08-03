Главные новости за 3 августа 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 827 человек. Умерли 26 людей.

- Ситуация с коронавирусом ухудшается. Пять областей не соответствуют зеленой зоне.

- Опубликован список стран, которые могут посещать украинцы, полностью вакцинированные от коронавируса. Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется.

- В КГГА рассказали, кто получит пропуск на транспорт в Киеве в случае введения локдауна. Перечень везунчиков будет немного расширен по сравнению с предыдущими локдаунами.

- В Бердянске женщина выпала с девятого этажа. Но зацепилась за подоконник.

- В Украине насчитали более 164 тысяч чиновников. Женщин из них – 74%.