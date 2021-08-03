Медики поведали о вреде шоколада

Главное: Частое употребление шоколада вредит здоровью. Может привести к проблемам с сердцем.

Детали: Специалисты из Британского фонда сердца поведали, чем вреден шоколад. Они призвали не употреблять его часто.

Эксперты говорят, что в шоколаде содержится слишком много сахара и насыщенных жиров. Все это может привести к сердечнососудистым заболеваниям, онкологии и диабету.

Специалисты говорят, что в день следует употреблять не более 56 граммов шоколада. Лучше всего есть сладость с высоким содержанием какао.

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