На Тернопольщине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по пути перенесения Почаевской иконы

Главное: На Тернопольщине тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по пути, по которому более 400 лет назад была перенесена Почаевская чудотворная икона Божией Матери.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pochaev.org.ua , крестный ход с Почаевской чудотворной иконой Богородицы из урочища Урля в лавру возглавил намесник обители митрополит Владимир и архиепископ Иов.

Духовенство и верующие помолились возле памятного креста, где ранее стояло имение Анны Гойской. У этой богатой помещицы чудотворный образ хранился до перенесения его в Почаевский монастырь. В 1997 году Лавра отпраздновала 400-летие этого события и с тех пор появилась традиция совершать крестный ход из урочища Урля в Почаев.

Верующие прошли 13 километров, читая каноны, акафисты и песнопения Божией Матери и святым. После прибытия в Почаевскую лавру совершили молебен в Успенском соборе.

*** История чудотворной иконы связана с именем помещицы Анны Гойской — вдовы земского судьи, которая отличалась своей набожностью.

По преданию, в 1559 году Константинопольский Патриарх Неофит ездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой православных иерархов. Возвращаясь, он заехал в Почаев, чтобы поклониться Стопе Богородицы. Греческий Патриарх останавливается в поместье Анны Гойской и в знак благодарности за теплый прием подарил ей икону Богородицы.

Более 30 лет икона находилась в замке Гойской, и в 1597 она дарит святыню Почаевскому монастырю.

В 1675 году Почаев осадили турки. По преданию, в это время монахи усиленно стали молиться у святого образа и произошло чудо — Богородица явилась над Почаевской горой, закрыв обитель своим омофором.

Уже более 400 лет от Почаевской иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, по молитвам верующих совершаются чудеса. Она хранится над царскими вратами в Успенском соборе, и каждое утро после полунощницы ее торжественно опускают на поклонение верующим.