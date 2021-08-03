Стало известно, какие страны могут посещать вакцинированные от коронавируса украинцы

Главное: Опубликован список стран, которые могут посещать украинцы, полностью вакцинированные от коронавируса. Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется.

Детали: Граждане Украины, которые получили две дозы вакцин Comirnaty от Pfizer & BioNTech, Spikevax от Moderna или AstraZeneca и имеют международное свидетельство о вакцинации, могут посетить 23 страны Европы. Об этом сообщается в Телеграм-канале HELSI.ME.

Так, украинцы могут побывать во Франции, Испании, Швеции, Германии, Финляндии, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Австрии, Сербии, Грузии, Литве, Латвии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Швейцарии, Молдавии, Турции, Словении, Черногории, Люксембурге.

Украинцы, которые привиты двумя дозами вакцины CoronaVac и имеют международное свидетельство, могут посетить страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

При этом в Данию и Албанию въезд возможен без каких-либо сертификатов о вакцинации.

При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке.

Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется.

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