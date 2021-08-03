На Львовщине выздоровели все пациенты, болевшие дельта-коронавирусом

Главное: Все три пациента, которые лежали во Львовской областной инфекционной больнице с дельта-коронавирусом, выздоровели. Один пациент — это гражданка РФ, другие прибыли из Великобритании.

Детали: Во Львовской областной инфекционной больнице выздоровели все трое пациентов с коронавирусом, у которых был подтвержден штамм «Дельта». Все они иностранцы. Об этом заявил в интервью ТСН главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.

«В нашей больнице лечили трех больных, у которых официально подтвердили штамм „Дельта“. Один пациент — это гражданка Российской Федерации, другие прибыли из Великобритании. На сегодня все эти люди вписаны из стационара, они полностью выздоровели», — рассказал Федоренко.

Сначала у больных наблюдали незначительное повышение температуры. При этом ни обоняние, ни вкус у них не пропадал, тогда как раньше это были признаки болезни.

«Они вроде бы и неплохо себя чувствовали, а потом внезапно начала развиваться дыхательная недостаточность, появился кашель. Во всех были зафиксированы двусторонние поражения легких. Была высокая температура, процент поражения легких составил ориентировочно 40-50%. Только применяя все необходимые медикаменты, которые являются рекомендованными при лечении коронавируса, удалось их спасти», — добавил врач.

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