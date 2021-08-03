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Новости > Стали известны новые сведения о чудотворной Святогорской иконе Богородицы

Стали известны новые сведения о чудотворной Святогорской иконе Богородицы

Александра Кудрявцева
03.08.21 12:05
237
Стали известны новые сведения о чудотворной Святогорской иконе Богородицы
Главное: Новые данные о древней чудотворной иконе Божией Матери «Святогорская», которая хранилась в Святогорской Лавре, стали известны накануне празднования чудотворного образа.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, недавно были обнаружены документы, которые указывают приблизительный «возраст» утерянной чудотворной иконы.
 
«Чудотворная икона Божией Матери „Святогорская“ известна на Руси с древнейших времён, о чём повествуют недавно найденные в фондах Государственного исторического музея РФ и Московского государственного университета рукописи начала XVIII века. „Солнце Пресветлое“ со сказаниями о чтимых Богородичных иконах, в одном из которых явление Святогорской иконы в пещерах Святогорской меловой скалы датируется 1092 годом», — сказано в сообщении. То есть образ относится как минимум к XI веку.
 
Как известно, до закрытия монастыря советскими властями в 1922 году, в нём хранилось две чудотворные иконы Богородицы под названием «Святогорская». Первая — древняя — долгое время хранилась в старом Успенском храме, который был построен в 1698 году и разобран в 1868-м. Из его кирпичей построили церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В её иконостас и поместили образ. Спустя некоторое время икона заняла место в иконостасе Покровского храма, в котором сейчас хранится копия чудотворного образа.
 
Образ Богородицы был украшен богатой ризой. Из сохранившихся документов известно, что в 1787 году, когда по приказу императрицы Екатерины II монастырь упразднили, в числе прочих изъятых драгоценностей, была и серебряная с позолотой риза чудотворного образа. В 1844 году, когда обитель вновь открыли, для иконы была создана новая богатая риза.
 
Икона не сохранилась: после закрытия монастыря в 1922-м она бесследно исчезла.
 
В прежнее время с неё было написано множество списков. Одним из них и является вторая чудотворная икона Божией Матери «Святогорская» — сейчас единственная, хранящаяся в Успенском соборе монастыря. На ней Богомладенец держит в руке трость, на древней иконе Он был изображён держащим свиток.
 
Святогорской иконе Богородицы молятся об исцелении от онкологических заболеваний и бесплодия.
 
В тему: В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отметили память чудотворной иконы Богородицы.

Тэги: икона, Богородица, УПЦ

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