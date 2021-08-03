В Украине пересчитали всех чиновников: женщин намного больше, чем мужчин

Главное: В Украине насчитали более 164 тысяч чиновников. Женщин из них – 74%.

Детали: В Украине решили пересчитать всех чиновников. Данные приводит Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Сообщается, что в нашей стране – 164 136 государственных служащих.

При этом женщин из них – 74% (121 543), а мужчин – 26% (42 593).

Цифры приводятся на 30 июня.

Также отмечается, что 8 760 человек (5,3%) являются гражданами с инвалидностью.

Кроме этого 110 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком, а 616 госслужащих мобилизованы или находятся на военной службе по контракту.

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