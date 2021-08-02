На Черкащине жена предложила мужу переплыть через реку. Ее тело ищут до сих пор

Главное: В Черкасской области женщина на спор с мужем попыталась переплыть речку. В итоге оба утонули, ее тело ищут до сих пор.

Детали: Сегодня около полудня в с. Селище Черкасской области произошла трагедия. Как сообщает «Про все» со ссылкой на инспектора по коммуникации Звенигородского районного отдела полиции Татьяну Кулинич, женщина 38 лет решила доказать 54-летнему мужу, что сможет переплыть реку.

Он решил ее сопроводить. В итоге его тело обнаружил один из полицейских, капрал полиции Владимир Шапошников. Тело женщины ищут водолазы.

По словам Кулинич, оба могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Местные жители характеризуют их, как неблагополучных.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала 2021 года в Украине утонуло более 900 человек, 400 из них — с начала июля.

В тему: 1 августа 2021 года в Киеве на Оболони мужчина пошел искупаться на озеро Белое, нырнул и не выплыл. Его труп водолазы обнаружили на расстоянии 25 метров от берега на глубине четырех метров.