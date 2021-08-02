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Новости > Главные новости за 2 августа 2021 года

Главные новости за 2 августа 2021 года

Агата Кловская
02.08.21 18:59
836
Главные новости за 2 августа 2021 года

— Украина готова к тому, чтобы вакцинировать людей третьей вакциной от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— В Киеве около гей-клуба «Лифт» жестоко избили танцора Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

— В Киеве задержали сотрудника Управления государственной охраны Евгений Беспалов, который избил танцора певицы Надежды Дорофеевой. Теперь ему светит до 8 лет лишения свободы.

— Тимофей Милованов написал заявление в полицию на экс-секретаря СНБО, экс-министра финансов Александра Данилюка по факту драки, которая произошла на дне рождения последнего. Данилюк заявил, что конфликта с Миловановым у него нет.

— С 5 августа в Украине будут ужесточены правила въезда в страну. Стало известно, что изменится.

— В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертых раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников узнали донецкий «Шахтер» и луганская «Заря».

— США может ждать дефолт. Завершился срок двухлетнего соглашения по потолку госдолга.

— Дельта-коронавирус гораздо более заразный и намного легче преодолевает защиту вакцин. При заражении вариантом Дельта количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных вариантом Альфа, который также очень заразен.

Тэги: США, Киев, Украина, футбол, общество, нападение, здоровье, граница, спорт, новости Украины, коронавирус, дельта-штамм, Надя Дорофеева, танцор

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