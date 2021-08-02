В Норвегии зафиксирован новый штамм коронавируса

Главное: В Норвегии выявили случай заражения штаммом коронавируса «Лямбда». При этом маловероятно, что ему удастся вытеснить «Дельту».

Детали: Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса «Лямбда» на территории страны. Об этом сообщает TV2.

FHI отметил, что «Лямбду» обнаружили в течение последних четырех недель, однако подробности информации о точной дате и времени — не уточняются.

В институте убеждены в том, что в стране может быть больше случаев заражения вышеуказанным штаммом, однако вряд ли ему удастся вытеснить «Дельту».

Заметим, что «Лямбду» впервые обнаружили в Перу в конце лета 2020 года.

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