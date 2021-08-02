В столице задержали патрульного Александра Гавронского, - СМИ

Задержан коллега Игоря Бабенко — патрульный полицейский лейтенант полиции Александр Гавронский. Как сообщает «Рупор» со ссылкой на Телеграм-канал Stodvalive, его задержали как члена преступной организации в которую входило 9 человек.

Эти парни вместе с действующим полицейским совершали грабежи и разбойные нападения на граждан в Печерском районе Киева.

«В принципе удобно — днём ты Полицейский с Печерска, а вечером ты разбойник. Всё в одной локации, можно даже не переодеваться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за хорошую службу месяц назад этому парню руководство присвоило звание лейтенанта.