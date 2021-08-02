Названы самые дорогие украинские футболисты на начало августа

Главное: Появился список самых дорогих футболистов Украины. Возглавил его Руслан Малиновский.

Детали: Опубликован список самых дорогих украинских футболистов. Его составил авторитетный портал Тransfermarkt.

Самым дорогим из всех стал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, которого оценили в 30 миллионов евро.

Далее идут защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко (28 миллионов евро) и полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков (25 миллионов евро).

Самые дорогие футболисты сборной Украины на 2 августа:

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