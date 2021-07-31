Эксперт: Диаспора — готовая базовая инфраструктура для развития отношений Киева и Еревана

Украинский эксперт-международник Илия Куса считает, что нужно использовать коммуникации для формирования новых отношений между Арменией и Украиной. Об этом он сказал в интервью UA-Report.info, добавив, что одним из таких поводов является открытие скейт-парка – подарка от Союза армян Украины столице Армении.

«Это событие может стать дополнительным импульсом для формирования новых контактов в отношениях между Арменией и Украиной», - отметил эксперт.

«Отношения Украины и Армении на уровне общества хорошие. В Украине есть достаточно активная армянская диаспора, которая может помочь наладить отношения и уже это делает. По сути, диаспора — готовая базовая инфраструктура для развития отношений. На политическом уровне между Арменией и Украиной, я считаю, нет непреодолимых разногласий. К сожалению, в последнее время отношения Киева и Еревана все еще достаточно инертные, пассивные. Но это не значит, что направление закрыто. Я думаю, что в связи с последними событиями как раз открываются новые возможности для того, чтобы развивать это направление», — считает Куса.

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Издание напоминает, что совсем скоро в Кольцевом парке Еревана откроется скейт-парк – подарок от Союза армян Украины.