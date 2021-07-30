Погашение кредита УкрПозика через интернет в несколько кликов

Большинство современных МФО располагают доверием клиентов. Люди больше не хотят обращаться в банк, ведь оформить ссуду можно и в режиме онлайн, сидя дома за компьютером. Это удобно, практично, помогает сэкономить кучу времени и, что самое главное, это не менее надежно. Единственный нюанс – средства надо отдавать строго в оговоренный срок, иначе повторное обращение будет невозможным.

УкрПозика – финансовая организация по выдаче микрокредитов, которая сейчас на слуху. У компании можно одолжить до 15000 грн (это лимит), и онлайн-кредит необходимо погасить в течение 30 дней. Сначала определяется конкретная сумма, которая вам нужна, рассчитывается срок, затем заполняется анкета. Третий пункт – это, собственно, зачисление денег на карту.

Для новых клиентов, людей, которые обращаются впервые, действует очень даже приятная акция «Беріть задарма». Это означает то, что во время проведения акции не будут насчитываться проценты за пользование кредитом. Отличное предложение для тех, кто только знакомится с работой микрофинансовых организаций.

Но оформить интернет-кредит легче, чем впоследствии разобраться с задолженностью. И трудность заключается даже не в финансовых возможностях – дело в том, что многие люди любые денежные операции автоматически связывают с банками. Это – столпотворения, очереди, душные помещения, заполнение бессчетного количества формуляров, подписание договоров, общение с кассирами и менеджерами, да и много других малоприятных пунктов.

Давайте положим этому конец. В слове кредитование ничего страшного нет, особенно если учесть тот факт, что погашение кредита УкрПозика вы сможете осуществить в максимально комфортных для вас условиях. Да, для этого даже не нужно выходить из дома! Вы просто заходите на сайт сервиса онлайн-платежей (рекомендуем обратить внимание на Bank24), выбираете нужный вам раздел – и, собственно говоря, всё! Это похоже на работу с терминалом, только всё будет происходить с вашего компьютера, телефона или планшета.

Bank24 – платежный онлайн-сервис с хорошей репутацией, которому не боятся довериться десятки тысяч клиентов. Программа обладает прекрасным функционалом, понятным и структурированным интерфейсом и лаконичным меню.

Чтобы открыть доступ ко всем функциям, желательно создать личный кабинет, другими словами – зарегистрироваться. Для этого нужно вписать свой мобильный (действующий номер), имя, фамилию, а также сгенерировать пароль.

Попробуйте – вам обязательно понравится. И вы поймёте, что за виртуальными платежными сервисами будущее.