В ВОЗ рассказали, в скольких странах уже обнаружен дельта-коронавирус

Главное: В ВОЗ рассказали, что дельта-коронавирус обнаружен уже в 132 странах мира. Заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти.
Детали: Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что штамм коронавируса «Дельта» зафиксирован в 132 странах. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
Заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца.
По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, только за последние четыре недели:
— штамм «Дельта» обнаружили на территориях 132 стран;
— в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80% или на 50%.
В течение этого же периода, на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%.
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