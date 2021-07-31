В ВОЗ рассказали, в скольких странах уже обнаружен дельта-коронавирус

Главное: В ВОЗ рассказали, что дельта-коронавирус обнаружен уже в 132 странах мира. Заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти.

Детали: Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что штамм коронавируса «Дельта» зафиксирован в 132 странах. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца.

По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, только за последние четыре недели:

— штамм «Дельта» обнаружили на территориях 132 стран;

— в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80% или на 50%.

В течение этого же периода, на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%.

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