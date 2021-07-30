Главные новости за 30 июля 2021 года

— Карантин в Украине, объявленный из-за распространения коронавирусной болезни, будет продлен на осень. Конкретные сроки еще не известны.

— Одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. Однако, по данным СМИ, впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

— Коронавирусом в Украине заболели 962 человека. Умерли 14 людей.

— Власти Кропивницкого начали вакцинацию населения от коронавируса в выездных пунктах, расположенных в городских троллейбусах.

— Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах Киева и Одессы. Им оказался 32-летний уроженец Крыма, имеющий российский паспорт.

— В Бердянске рекомендуют не купаться. В воде обнаружена инфекция.

— Украина завершила строительство железнодорожного пути к ядерному хранилищу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Планируется, что туда будут вывозит ядерные отходы с трех атомных электростанций.

— В психиатрической больнице на ул. Кирилловской в Киеве произошел взрыв, звук которого слышали жители сразу трех районов столицы. По данным полиции и очевидцев, таким образом 21-летний парень свел счеты с жизнью.

— 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Первомайске Николаевской области и скрылся с места ДТП. Остановить его удалось только под Белой Церковью.

— Из-за сильных пожаров на юге и западе Турции туристы вынуждены добираться до аэропортов по морю. Два пожарных самолета из Украины отправились в Анталию на помощь турецким спасателям.

— Полиция Турции задержала мужчину, подозреваемого в поджогах лесов в городе Манавгат. Местные жители хотели устроить над ним самосуд.

— В России на оборонном химкомбинате в Ростовской области произошел мощный взрыв. Один человек погиб, шестеро госпитализированы с тяжелыми ожогами.

— Неисправность двигателей на российском лабораторном модуле «Наука» привела в нештатной ситуации на Международной космической станции. В результате она развернулась на 45 градусов. На данный момент угрозы для экипажа нет.