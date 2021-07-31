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Новости > Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли

Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли

Александр Панько
31.07.21 13:02
318
Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли

Главное: Британские ученые обнаружили, что при медленном столкновении тектонических плит недра Земли в зонах субдукции поглощают больше углерода, чем считалось ранее. Результаты исследования помогут разработать новые способы спасения планеты от климатической катастрофы из-за роста концентрации углекислого газа.

Детали: Ученые из Кембриджского университета выяснили, что только треть углерода, который циркулирует под вулканическими цепями, возвращается обратно на поверхность планеты. Как сообщает Lenta.ru, результаты экспериментов в Европейском центре синхротронного излучения показали, что в мантии происходят химические процессы, улавливающие углерод в породах и отправляющие его глубже в недра Земли, препятствуя его возвращению на поверхность.

Для симуляции давления и температуры в недрах Земли исследователи воспользовались алмазной наковальней, в которую был помещен образец углеродсодержащих пород. Карбонатные породы становятся менее богатыми кальцием и более богатыми магнием, когда проникают глубже в мантию.

В результате у карбоната уменьшается растворимость, и он не попадает в жидкую среду под активными вулканами. Углерод погружается глубже в мантию, где может превратиться в алмазы.

По словам ученых, их исследование показывает, что карбонатные породы эффективно поглощают углерод и могут хранить его в течение долгого времени.

В настоящее время группа исследователей изучает возможность использования аналогичных методов для улавливания углерода из атмосферы в скалы и океаны, что, возможно, пригодится для борьбы с ростом концентрации парниковых газов.

В тему: Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, в ближайшие пять лет глобальная температура на Земле вырастет на 1,5 градуса.

В феврале 2021 года группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

В то же время глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата, что угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды.

В июле ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, которые переносятся комарами. По прогнозам ученых, если ситуация будет так развиваться и дальше, то уже к 2080 г под риском заражения этими болезнями окажется около 8 млрд человек.

Тэги: природа, ученые, погода, Великобритания, климат, Земля, глобальное потепление, алмаз, недра

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