Британские ученые нашли спасение от глобального потепления в недрах Земли

Главное: Британские ученые обнаружили, что при медленном столкновении тектонических плит недра Земли в зонах субдукции поглощают больше углерода, чем считалось ранее. Результаты исследования помогут разработать новые способы спасения планеты от климатической катастрофы из-за роста концентрации углекислого газа.

Детали: Ученые из Кембриджского университета выяснили, что только треть углерода, который циркулирует под вулканическими цепями, возвращается обратно на поверхность планеты. Как сообщает Lenta.ru, результаты экспериментов в Европейском центре синхротронного излучения показали, что в мантии происходят химические процессы, улавливающие углерод в породах и отправляющие его глубже в недра Земли, препятствуя его возвращению на поверхность.

Для симуляции давления и температуры в недрах Земли исследователи воспользовались алмазной наковальней, в которую был помещен образец углеродсодержащих пород. Карбонатные породы становятся менее богатыми кальцием и более богатыми магнием, когда проникают глубже в мантию.

В результате у карбоната уменьшается растворимость, и он не попадает в жидкую среду под активными вулканами. Углерод погружается глубже в мантию, где может превратиться в алмазы.

По словам ученых, их исследование показывает, что карбонатные породы эффективно поглощают углерод и могут хранить его в течение долгого времени.

В настоящее время группа исследователей изучает возможность использования аналогичных методов для улавливания углерода из атмосферы в скалы и океаны, что, возможно, пригодится для борьбы с ростом концентрации парниковых газов.

В тему: Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

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