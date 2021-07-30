В Турции словили на горячем одного из поджигателей лесов

Главное: Полиция Турции задержала мужчину, подозреваемого в поджогах лесов в городе Манавгат. Местные жители хотели устроить над ним самосуд.

Детали: Правоохранительные органы Турецкой Республики задержали одного из предполагаемых виновников пожаров на юге и западе страны. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу, его заметили местные жители во время разжигания огня.

«Граждане требовали отдать подозреваемого для самосуда», — заявил министр, подчеркнув, что после этого ему пришлось выехать на место событий.

Здесь разъяренные люди обвинили власти в его лице в защите преступника, после чего чиновнику пришлось заверит их, что виновные не уйдут от ответственности.

Он добавил, что у всех есть сомнения насчет причин возникновения пожаров, так как они начались по всей Турции одновременно.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, к расследованию причин пожаров привлекли также и разведку.

Отметим, что о мотивах поджигателя пока ничего неизвестно.

В тему: На юге Турции, в нескольких десятках километров от популярного курорта Анталия, бушует сильный пожар.

Сильные пожары также бушуют на западном побережье. На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация из отелей. При этом из-за закрытых дорог туристов вывозят по морю.