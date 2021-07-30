Одиозный судья Чаус нашелся в одних трусах в глухом селе на Виннитчине

Главное: Одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. Однако, по данным СМИ, впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

Детали: 30 июля в полицию Винницкой области позвонил житель села Мазуровка и сообщил, что обнаружил экс-судью Николая Чауса. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительный органах, прибывшим на место полицейским человек, похожий на Чауса, сообщил, что был похищен неизвестными лицами, и подтвердил, что действительно является тем самым бывшим судьей Днепровского райсуда Киева.

При этом издание обнародовало фото, на котором Чауса можно видеть сидящим на стуле в одном белье якобы в сельсовете.

Адвокат Чауса Александр Вишневый в комментарии «Украинской правде» подтвердил, что на фото изображен он.

При этом официально в полиции Винницкой области сообщили, что у них «никакой информации нет, полиция это дело не расследует». Однако источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что информация об обнаружении Чауса в Винницкой области соответствует действительности. А в полицию обратился староста местного села.

Вскоре главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, после задержания Чауса в селе Мазуровка Винницкой области туда прибыла группа сотрудников СБУ, которая буквально отбила его у полицейских и вывезла его в неизвестном направлении.

«По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом Президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям о незаконном пересечении госграницы либо любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ», — написал Бутусов.

Впоследствии адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец заявил в эфире телеканала «Прямой», что сотрудники СБУ везут опального судью в Киев для избрания меры пресечения.

Он отметил, что несмотря на нехватку времени заседания суда по Чауса может произойти даже сегодня, но адвокат не исключает, что заседание перенесут на завтра.

В свою очередь Национальное антикоррупицонное бюро потребовала от правоохранителей передать Чауса им. «По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-суддю Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро», — говорится в сообщении на официальном канале НАБУ в Telegram.

В тему: 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса за взятку в размере $150 тыс. Известно, что он занимался многими резонансными делами: принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го — начале 2014 года, позже вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко — благодаря этому «Юра Енакиевский» снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако.

По данным СМИ, Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде.

Впоследствии ему удалось скрыться.